Видео с места обрушения перекрытий в жилом доме Ярославля

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Марина Неруцких
Срочная новость 253

Хлопок газа произошел вечером, 21 августа, в десятиэтажном доме.

Фото, видео: ВКонтакте / Подслушано в ярославле, @progorod76

В сети появилось видео с места обрушения перекрытий в жилом доме в Ярославле. ЧП произошло на улице Батова,5 в результате хлопка газа. По данным экстренных служб, есть обрушения элементов многоэтажки с третьего по пятый этажи.

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