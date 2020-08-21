В результате ЧП в жилом доме Ярославля погиб один человек

В результате хлопка газа в жилом доме Ярославля погиб, как минимум один человек. Об этом сообщает Интерфакс. Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди.

ЧП произошло в десятиэтажном жилом доме, по адресу улица Батова, доме № 5. В результате хлопка обрушились элементы перекрытия жилого дома с третьего по пятый этажи. По предварительной информации погиб один человек. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в жилом доме в Ярославле.