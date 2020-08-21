В результате ЧП в жилом доме Ярославля погиб один человек
Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: ВКонтакте @ghest_po_yaroslavsk, @yar_live, @progorod76, @masalova2000, @nirvana6500_,
В результате хлопка газа в жилом доме Ярославля погиб, как минимум один человек. Об этом сообщает Интерфакс. Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди.
ЧП произошло в десятиэтажном жилом доме, по адресу улица Батова, доме № 5. В результате хлопка обрушились элементы перекрытия жилого дома с третьего по пятый этажи. По предварительной информации погиб один человек. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в жилом доме в Ярославле.
Читайте также
44%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?