В результате ЧП в жилом доме Ярославля погиб один человек

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Марина Неруцких
Срочная новость 133

Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди.

Фото, видео: ВКонтакте @ghest_po_yaroslavsk, @yar_live, @progorod76, @masalova2000, @nirvana6500_,

В результате хлопка газа в жилом доме Ярославля погиб, как минимум один человек. Об этом сообщает Интерфакс. Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди.

ЧП произошло в десятиэтажном жилом доме, по адресу улица Батова, доме № 5. В результате хлопка обрушились элементы перекрытия жилого дома с третьего по пятый этажи. По предварительной информации погиб один человек. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в жилом доме в Ярославле.

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