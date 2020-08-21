Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ярославле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП могло произойти в результате утечки газа.

«Пока утечка газа рассматривается как основная версия. Среди других причин — неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним», — цитирует агентство источник.

В результате ЧП погиб один человек, еще несколько пострадали. Известно, что под завалами остаются люди.

Взрыв произошел в десятиэтажном жилом доме, по адресу улица Батова, доме № 5. В результате хлопка обрушились перекрытия жилого дома с третьего по пятый этажи. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в жилом доме в Ярославле.