Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ярославле
В результате ЧП погиб один человек, еще несколько пострадали. Известно, что под завалами остаются люди.
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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ярославле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП могло произойти в результате утечки газа.
«Пока утечка газа рассматривается как основная версия. Среди других причин — неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним», — цитирует агентство источник.
В результате ЧП погиб один человек, еще несколько пострадали. Известно, что под завалами остаются люди.
Взрыв произошел в десятиэтажном жилом доме, по адресу улица Батова, доме № 5. В результате хлопка обрушились перекрытия жилого дома с третьего по пятый этажи. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в жилом доме в Ярославле.
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