Очевидцы рассказали подробности ЧП в жилом доме в Ярославле
Взрыв привел к обрушению перекрытий с третьего по пятый этажи в десятиэтажке.
Фото: ВКонтакте @ghest_po_yaroslavski
Свидетели хлопка газа в жилом доме в Ярославле рассказали, что увидели и услышали в момент происшествия. По их словам, хлопок слышали в соседних домах, после чего начали рушиться перекрытия этажей, а обломки разлетались на 100-200 метров вокруг.
На сегодняшний момент известно об одном погибшей и четырех пострадавших. Но под завалами могут находиться еще люди — повреждения в доме есть со второго по шестой этаж. На место оперативно прибыли спасатели и полиция, сотрудники экстренных служб взяли на себя эвакуацию жителей.
Состояние уже известных пострадавших медики оценили, как средней степени тяжести, сообщили в ТАСС со ссылкой на личные источники. Также они рассказали, что в здании повреждено как минимум восемь квартир.
Жители окрестных домов видели труп, лежавший неподалеку от пострадавшего здания, но власти это пока не комментировали. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru выкладывал видео обрушения перекрытий после хлопка газа в Ярославле.
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