Очевидцы рассказали подробности ЧП в жилом доме в Ярославле

Свидетели хлопка газа в жилом доме в Ярославле рассказали, что увидели и услышали в момент происшествия. По их словам, хлопок слышали в соседних домах, после чего начали рушиться перекрытия этажей, а обломки разлетались на 100-200 метров вокруг.

На сегодняшний момент известно об одном погибшей и четырех пострадавших. Но под завалами могут находиться еще люди — повреждения в доме есть со второго по шестой этаж. На место оперативно прибыли спасатели и полиция, сотрудники экстренных служб взяли на себя эвакуацию жителей.

Состояние уже известных пострадавших медики оценили, как средней степени тяжести, сообщили в ТАСС со ссылкой на личные источники. Также они рассказали, что в здании повреждено как минимум восемь квартир.

Соцсети

Жители окрестных домов видели труп, лежавший неподалеку от пострадавшего здания, но власти это пока не комментировали. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео обрушения перекрытий после хлопка газа в Ярославле.