Стало известно, сколько квартир разрушилось в результате взрыва газа в Ярославле
ЧП произошло в доме № 5 по улице Батова.
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Фото, видео: ВКонтакте @yarchat, @ghest_po_yaroslavski
В жилом доме Ярославля произошел хлопок газа. По предварительной информации, в результате происшествия обрушилась часть конструкции.
Как передают экстренные службы, обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, это как минимум десять квартир. Более незначительные повреждения наблюдаются со второго по шестой этажи. Дом расположен в спальном районе города, это десятиэтажка 1992 года постройки.
Всего эвакуировано около 160 человек, их разместили в администрации Дзержинского района. Помимо этого, устанавливается число проживающих в доме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о количестве погибших в ЧП.
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