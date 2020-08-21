Стало известно, сколько квартир разрушилось в результате взрыва газа в Ярославле

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Андрей Чапыгин
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ЧП произошло в доме № 5 по улице Батова.

Фото, видео: ВКонтакте @yarchat, @ghest_po_yaroslavski

В жилом доме Ярославля произошел хлопок газа. По предварительной информации, в результате происшествия обрушилась часть конструкции.

Как передают экстренные службы, обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, это как минимум десять квартир. Более незначительные повреждения наблюдаются со второго по шестой этажи. Дом расположен в спальном районе города, это десятиэтажка 1992 года постройки.

Всего эвакуировано около 160 человек, их разместили в администрации Дзержинского района. Помимо этого, устанавливается число проживающих в доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о количестве погибших в ЧП.

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