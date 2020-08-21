ЧП в Ярославле: жители верхних этажей десятиэтажки оказались заблокированы

В пострадавшем от хлопка газа доме в Ярославле оказались заблокированы жители верхних этажей. Сотрудникам МЧС не удалось оперативно вывести их на улицу, пишет ТАСС.

Перепуганные люди машут из окон своих квартир, умоляя о помощи. Пожарные достают их по очереди, поднимаясь на коленчатом подъемнике к окнам верхних этажей. При этом часть из них продолжает тушить пожар, который начался после хлопка газа и повреждения части этажей.

Вокруг дома собрались жители окрестных домов и случайные зеваки. Силами ГИБДД, полиции и МЧС обеспечивается порядок.

Ранее 5-tv.ru писал о предварительной причине взрыва в Ярославле.