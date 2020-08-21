ЧП в Ярославле: жители верхних этажей десятиэтажки оказались заблокированы
Хлопок газа в жилом доме Ярославля привел к обрушению перекрытий в здании.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru
В пострадавшем от хлопка газа доме в Ярославле оказались заблокированы жители верхних этажей. Сотрудникам МЧС не удалось оперативно вывести их на улицу, пишет ТАСС.
Перепуганные люди машут из окон своих квартир, умоляя о помощи. Пожарные достают их по очереди, поднимаясь на коленчатом подъемнике к окнам верхних этажей. При этом часть из них продолжает тушить пожар, который начался после хлопка газа и повреждения части этажей.
Вокруг дома собрались жители окрестных домов и случайные зеваки. Силами ГИБДД, полиции и МЧС обеспечивается порядок.
Ранее 5-tv.ru писал о предварительной причине взрыва в Ярославле.
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?