Прогулочный теплоход затонул в Вологде, туристов экстренно эвакуировали — видео
Судно «Капитан Костюшкин» полностью ушло под воду.
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Фото, видео: ВКонтакте @podskazhite_vologda; Instagram @zubarev_live
Теплоход, на котором в тот момент находились пассажиры, потерпел бедствие в Вологде. В настоящий момент судно «Капитан Костюшкин» практически полностью скрылось под водой.
ЧП произошло в 22.00 по местному времени. На теплоходе 1983 года постройки находились 25 человек, в том числе ребенок. Их в экстренном порядке эвакуировали.
«В настоящее время судно находится под водой, расстояние до берега около 20 метров, глубина около двух метров», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
На месте происшествия работают 29 человек личного состава и десять единиц техники
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