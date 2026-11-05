Болезнь опасна в любом возрасте: пульмонолог назвала группы риска по пневмонии

Пульмонолог Абдуллина: риск заболеть пневмонией выше у детей до 5 лет и пожилых

Риск заболеть пневмонией особенно высок у детей до пяти лет. Об этом журналистам РИА Новости рассказала врач-пульмонолог Алина Абдуллина. По ее словам, у детей иммунная система еще не сформирована полностью, а бронхиальное дерево анатомически сужено. Из-за этого малыши часто кашляют, им трудно откашлять мокроту, и это приводит к воспалению.

Еще одна группа риска — люди старше 65 лет: с годами иммунная система становится все слабеет, а риск инфицирования растет. Кроме детей и пенсионеров, под ударом пациенты всех возрастов с хроническими недугами. Это бронхолегочные патологии, такие как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), эндокринные нарушения (сахарный диабет), сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность), онкология и ВИЧ-инфекция.

Отдельно врач обратила внимание на тех, кто долго принимает иммуносупрессивные препараты — например, после трансплантации органов или при лечении аутоиммунных заболеваний. Вероятность тяжелого течения умножают и вредные привычки. Табачный дым и этанол из алкогольных напитков негативно влияют на состояние слизистых оболочек дыхательных путей и угнетают местный иммунитет.

Абдуллина отметила, что развитие того или иного вида пневмонии зависит от возбудителя. Самая распространенная — бактериальная, она возникает при вдыхании бактерий. Бывает и вирусная — соответственно, при вдыхании вирусов. Грибковые и атипичные версии, как правило, встречаются у людей с ослабленным иммунитетом.

Медики бьют тревогу также из-за электронных сигарет. В октябре в Приморье умер 33-летний мужчина с затрудненным дыханием— легочная ткань у него уже замещалась рубцами, процесс оказался необратимым. Выяснилось, что пациент курил 17 лет, в основном вейпы, и у него развилось злокачественное заболевание крови: количество лейкоцитов превысило норму почти в 17 раз.

Врачи предупреждают, что вейпы разрушают местный иммунитет легких. У заядлых курильщиков шанс на развитие туберкулеза может быть в четыре-пять раз выше. Количество случаев острого поражения легких также выросло — на 30% за последний год.

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