При взрыве газа в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
Елена Калошина почти 30 лет отдала профессии педагога.
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Фото, видео: ВКонтакте @id64448431
Преподаватель детской школы искусств (ДШИ) «Канцона» Елена Калошина погибла в результате взрыва бытового газа в ярославской многоэтажке на улице Батова. Коллега 66-летней женщины Ольга Ковалевская на своей странице в «ВКонтакте» опубликовала, который посвятила жертве ЧП.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня, при взрыве газа на Батова 5, корпус 2 погибла преподаватель ДШИ „Канцона“, маг преподавания предмета „История изобразительного искусства“ — Калошина Елена Александровна. Вечная память! Берегите себя и близких! Никогда не знаешь, что случится в следующее мгновение…», — написала замдиректора ДШИ.
Елена Калошина являлась преподавателем высшей квалификационной категории и отдала своей профессии без малого 27 лет.
Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле произошел около 19.30 по московскому времени 21 августа. В результате ЧП два человека погибли, еще четверо пострадали, 14 жильцов были спасены.
Перекрытия нескольких этажей жилого здания обрушились. По некоторым данным, под завалами могут находиться ребенок. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле.
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