ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Алина Потёмкина
67 786

Эти парни всегда смогут обеспечить благополучие своей семье.

ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

Любовь в отношениях — самое главное. Но как долго они будут живы, во многом зависит от черт характера вас и вашего партнера. Есть мужчины просто идеальные для семьи. Астрологи выделяют пять знаков зодиака, на представителей которых женщина может положиться.

Телец

Мужчины этого знака всегда стремятся к развитию, не сидят сложа руки. Они готовы брать на себя ответственность за семью и ее благополучие. Если им что-то не нравится, они будут менять жизнь к лучшему своими силами. В учебе они не так сильны, как хотелось бы, зато часто легко находят в жизни свое дело.

Лев

Львы любят жить красиво и ни в чем себе не отказывать. Их запросы высоки, но они умеют их удовлетворять самостоятельно. Такой мужчина всегда найдет себе занятие, за которое будут прилично платить. К тому же, он щедр и на семью тоже не поскупится.

Скорпион

У Скорпионов хорошо развито стратегическое мышление, они умны и умеют найти своим талантам достойное применение. Нередко такие мужчины становятся руководителями — их ценят за профессионализм и высокий уровень ответственности. В отношениях они так же надежны, как и в работе.

Весы

Мужчин этого знака отличает умение оказаться в нужное время в нужном месте. Они привыкли окружать себя успешными людьми, у которых есть чему поучиться. Всегда движутся вперед к цели и знают, как обеспечить себя и семью.

Козерог

Среди Козерогов часто встречаются трудоголики. Они никогда не останутся без работы — финансовое благополучие для них всегда на первом месте. Эти парни идут по жизни уверенно, преодолевая ступень за ступенью карьерную лестницу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 женских имени, обладательницы которых меняют мужчин «как перчатки».

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Зато красивая: пять имен женщин, не все представительницы которых блещут умом
4:54
Тодоренко раскрыла степень собственной вредности на работе: «Не подарок»
4:36
ТОП-10 самых необычных мировых рекордов Гиннесса
4:18
Звезда сериала «СашаТаня» удивила фанатов фото с мужем: «Он вроде не молодой»
4:10
Что могут сказать о мужчине носки, которые он выбирает?
3:52
Разведенная Ивлеева призналась, что мечтает закрутить роман с грузином

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Как узнать характер мужчины по месяцу его рождения
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака