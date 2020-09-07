«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

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Алина Потёмкина
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Подписчики подозревают, что фото было постановочным.

Фото, видео: Instagram @valeriya @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин не удержался от того, чтобы похвастаться подписчикам в Instagram, какая красавица у него жена. Он выложил несколько снимков супруги Валерии с галечного пляжа. Певица задремала, греясь на солнышке, а муж поработал папарацци.

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», — поделился Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Часть подписчиков тут же принялась восхищаться фигурой певицы, расхваливая ее на все лады.

«Очень красивая, фигура просто огонь!»

«Шикарная женщина»

«Валерия — просто эталон красоты и очарования!» — писали фанаты.

Другие поклонники выразили скепсис по поводу того, что Валерия якобы спит в кадре прямо на гальке. Многие уличали супругов в позерстве.

«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях»

«Где шезлонг или хотя бы подстилка?»

«Уж конечно „уснула“! Позирует и очень старается!» — решили проницательные фолловеры.

Идеальные формы Валерии — предмет гордости и ее самой и супруга. Однако за время пандемии даже она умудрилась набрать пару лишних килограммов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валерия не смогла сохранить фигуру в самоизоляции.

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