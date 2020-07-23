Валерия рассказала, почему набрала лишние килограммы

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Алиса Старжевская
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Певица всегда славилась идеальной фигурой, однако даже она умудрилась поправиться за время самоизоляции.

Валерия рассказала, почему набрала лишние килограммы

Фото: Instagram @valeriya

Прекрасная фигура певицы Валерии является ее визитной карточкой. Звезда тщательно следит за собой и своим питанием и регулярно занимается спортом. Однако, как рассказала сама певица, даже она умудрилась набрать лишние килограммы в период вынужденного пребывания дома во время пандемии.

В интервью изданию «7Дней.ру» Валерия сказала, что, несмотря на постоянные тренировки, поправилась на полтора килограмма. По ее словам, связано это с тем, что в целом из-за долгого нахождения дома все стали двигаться меньше.

«Я же не могу жить на беговой дорожке. Просто встать и ходить. Все дела делать на беговой дорожке. Это невозможно», — рассказала она.

При этом она отметила, что стала тратить меньше энергии, хотя каждую минуту своего времени старалась чем-то занять. Певица также поделилась, что за время самоизоляции они с мужем полюбили свой дом и очень с ним «сроднились».

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