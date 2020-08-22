В Южном Судане самолет рухнул на ферму и загорелся
Были ли россияне на борту воздушного судна, выясняется.
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Фото, видео: Telegram @Aviaincidents; Twitter @EyeRadioJuba
Грузовой самолет компании South West Aviation разбился в аэропорту Южного Судана. Об этом сообщает со ссылкой на представителей воздушной гавани агентство Anadolu.
По предварительной информации, судно набирало высоту при взлете из аэропорта Джубы, но, по неустановленным пока причинам, упало. Судя по снимкам, размещенным в социальных сетях, борт рухнул на ферму, развалился на части и вспыхнул. Число погибших уточняется. Как сообщает Telegram-канал Aviaincidents, в результате крушения могли погибнуть пять человек.
В настоящий момент выясняется, были ли среди членов экипажа и возможных пассажиров самолета граждане России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хартума два военных самолета.
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