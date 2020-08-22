«Семейные садовые радости» — так называется очередная серия большого «live-шоу» Максима Галкина в Instragram. Как известно, юморист обожает рассказывать поклонникам о буднях своей жизни. И хотя зачастую он снимает лишь близнецов Гарри и Лизу, сегодня в кадр попали все члены звездного семейства.

На кадрах видно, как дочь юмориста гордо разгуливает по приусадебному участку, а в это время сын и супруга — певица Алла Пугачева — занимаются благоустройством территории. Оба, взяв в руки садовые секаторы, аккуратно обрабатывают кусты.

«Семья за работой! Гарри с мамой обрезают ветки! Покажи, как ты обрезаешь. Так, аккуратно… Вот! Молодец!» — похвалил сына Галкин.

«Так, не мешайте нам. У нас тут серьезно все!» — заявила Пугачева.

После кадр смещается на дочь шоумена, одиноко стоящую за оградой сада.

«Что наша красотка там делает? Лизавета!» — заинтересованно крикнул девочке отец.

«Не понимаете вы ничего… Не понимаете… Дайте ребенку хоть помечтать одной!» — отчитала Максима Лиза и демонстративно прикрыла маленькую калитку.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях пользователи не переставали восхищаться детьми звездной пары. При это многие в шутку заявляли, что искренне не понимают, «о чем в таком замке еще можно мечтать».

«Видимо, о принце мечтает! Других поводов не вижу…»

«Какая прелесть! Все, что нужно ребенку, — помечтать!»

«Какое чудо! И Алла, и детки! Вы такие молодцы!»

«Лизончик — настоящая актриса!» — восклицали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал очень грустное видео Максима Галкина с сыном Гарри, доведшее публику до слез.