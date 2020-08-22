«Семья за работой!» — Галкин показал, чем Пугачева с сыном занимаются в саду
Вопреки расхожему мнению, знаменитости не только отдыхают в шикарном замке, но и приучают молодое поколение к труду.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
«Семейные садовые радости» — так называется очередная серия большого «live-шоу» Максима Галкина в Instragram. Как известно, юморист обожает рассказывать поклонникам о буднях своей жизни. И хотя зачастую он снимает лишь близнецов Гарри и Лизу, сегодня в кадр попали все члены звездного семейства.
На кадрах видно, как дочь юмориста гордо разгуливает по приусадебному участку, а в это время сын и супруга — певица Алла Пугачева — занимаются благоустройством территории. Оба, взяв в руки садовые секаторы, аккуратно обрабатывают кусты.
«Семья за работой! Гарри с мамой обрезают ветки! Покажи, как ты обрезаешь. Так, аккуратно… Вот! Молодец!» — похвалил сына Галкин.
«Так, не мешайте нам. У нас тут серьезно все!» — заявила Пугачева.
После кадр смещается на дочь шоумена, одиноко стоящую за оградой сада.
«Что наша красотка там делает? Лизавета!» — заинтересованно крикнул девочке отец.
«Не понимаете вы ничего… Не понимаете… Дайте ребенку хоть помечтать одной!» — отчитала Максима Лиза и демонстративно прикрыла маленькую калитку.
В комментариях пользователи не переставали восхищаться детьми звездной пары. При это многие в шутку заявляли, что искренне не понимают, «о чем в таком замке еще можно мечтать».
«Видимо, о принце мечтает! Других поводов не вижу…»
«Какая прелесть! Все, что нужно ребенку, — помечтать!»
«Какое чудо! И Алла, и детки! Вы такие молодцы!»
«Лизончик — настоящая актриса!» — восклицали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал очень грустное видео Максима Галкина с сыном Гарри, доведшее публику до слез.
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