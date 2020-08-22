Человечество предупредили о грядущем голоде «библейских масштабов»

Голод «библейских масштабов» ожидает человечество из-за пандемии коронавируса. Об этом предупредил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли. Как сообщает ТАСС, по его словам, на гуманитарную деятельность по всему миру для смягчения последствий пандемии потребуется пять миллиардов долларов. И это только на ближайшие полгода.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов долларов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — сказал Бисли.

Действовать надо незамедлительно, добавил глава ВПП. По его словам, голод в мире уже находится на заоблачном уровне, а промедление приведет к тяжелым последствиям: все результаты борьбы с голодом последних десяти лет будут обнулены.

«Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу», — заключил Бисли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ВОЗ призвали больше не вводить режим ограничений из-за пандемии COVID-19.