«Будет пополнение»: муж Жанны Фриске показал неоднозначно округлившийся живот
Образ «беременного» Дмитрия Шепелева приковал внимание поклонников.
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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев, ставший известным после замужества с ныне покойной Жанной Фриске, удивил поклонников, разместив интригующее фото в Instagram.
Шепелев предстал перед публикой в неожиданном образе — беременного мужчины: он нежно приобнял свой заметно округлый животик двумя руками, как это делают будущие мамы во время фотосессий.
«Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение!» — подписал снимок популярный телеведущий.
Подписчики шутку актера оценили и напомнили, что ему можно претендовать на Нобелевскую премию. Кроме того, фолловеры искренне поддержали артиста, если в его семье и правда появятся дети.
«Оо, беременный пап! Это тянет на нобелевскую премию!»
«Люблю ваше чувство юмора»;
«Беременность — это хорошо! А если и правда такое случится, мы порадуемся»;
«Это намек, что появится в вашей семье еще один малыш?» — отметили подписчики актера.
Пользователи признались, что соскучились по телеведущему и с нетерпением ждут его возвращения на телеэкраны.
Осенью на одном из федеральных каналов с участием Шепелева стартует шоу «Ты как я», сообщает «Экономика сегодня». Отмечается, что программа будет посвящена российским звездам, воспитывающим детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Шепелев возобновил интернет-активность после длительного перерыва.
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