Маленький суперфуд: эксперты раскрыли уникальные свойства киви

|
Дарья Орлова
Он превосходит по содержанию витаминов даже апельсины.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киви является одним из самых полезных продуктов в рационе благодаря рекордному содержанию витамина С и клетчатки. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн назвала этот фрукт «невоспетым героем фруктовой корзины». Специалист подчеркивает, что употребление одного-двух плодов в день обеспечивает организм важными соединениями для поддержки кишечника.

«Киви на 10% покрывает ежедневную потребность в клетчатке, оставаясь при этом низкокалорийным выбором», — утверждает Ладлам-Рейн.

По словам экспертов, зеленые сорта лучше подходят для стимуляции пищеварения из-за обилия фермента актинидина, который эффективно расщепляет белки, содержащиеся в мясе, рыбе и молочных продуктах. Золотистое киви, в свою очередь, содержит еще больше антиоксидантов и обладает более мягким вкусом.

Особое внимание исследователи уделяют возможности употребления фрукта вместе с кожурой. Несмотря на специфическую текстуру, ворсистая кожица съедобна и увеличивает общее содержание клетчатки в порции почти на 50%.

Кроме того, киви может стать естественным помощником в борьбе с бессонницей. Содержащийся в нем серотонин помогает регулировать циклы отдыха, что подтверждается результатами небольших клинических тестов.

Для достижения максимального эффекта диетологи рекомендуют сочетать киви с продуктами, богатыми железом, так как высокая концентрация витамина С значительно улучшает его усвоение организмом. Тем не менее людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует проконсультироваться с врачом из-за наличия в плодах витамина К.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
