Весна разжигает страсти: любовный гороскоп для знаков зодиака на апрель 2026

Апрель принесет не только теплое дыхание весны, но и неимоверное желание любви. Однако, как и погода, он окажется весьма переменчив от недели к неделе.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака эксклюзивно для 5-tv.ru составила астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на апрель 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Апрель — весьма разноплановый месяц для сферы любви.

«Первая декада располагает к налаживанию отношений, но осложняется этот процесс напряженными аспектами к планете любви — Венере. Из-за них в паре могут возникнуть вспышки ревности, придирки и давление друг на друга. Переждите этот период до 8 числа, далее страсти утихнут», — рассказывает астролог.

Во второй декаде апреля лучше уделить максимальное внимание отношениям или поиску партнера, если такового нет. Это самое благоприятное время для укрепления союза и совместного приятного времяпрепровождения.

А вот с 24 апреля постоянство в отношениях может смениться желанием перемен. Захочется отправиться вместе в необычное приключение или открыть в партнерстве новые грани.

Овен — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Первые два дня апреля окажутся для Овнов довольно напряженными.

Дело в том, что 2 апреля пройдет полнолуние в Весах — знаке, противоположном Овну. Нестабильное эмоциональное состояние представителей огненного знака зодиака может сказаться и на сфере отношений.

Остальная часть месяца вплоть до 23 числа будет очень спокойной и тихой для представителей этого знака. А с 24 апреля подует свежий ветерок, и Овнам захочется любовных приключений.

Телец — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Апрель — крайне плодотворный месяц для Тельцов. Ведь Венера до 23 числа движется по этому знаку зодиака.

Представителям земного знака стоит только учесть общую тенденцию месяца и до 8 апреля не поддаваться на провокации. Звезды советуют быть особенно аккуратными 3 и 4 апреля.

Середина месяца — райский период для отношений Тельцов, это время для налаживания контакта, признаний в любви и построения совместных планов. С 24 апреля положительный тренд закончится и настанет период тишины, поэтому Тельцам стоит воспользоваться столь удачным моментом.

Близнецы — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов период штиля продлится до 24 апреля, пока Венера не перейдет в их родной знак.

С этой даты могут начаться перемены и у сложившихся пар, и у одиноких Близнецов. С 24 по 29 апреля Венера будет еще и в соединении с Ураном, поэтому перемены у представителей воздушного знака зодиака могут быть неожиданными и резкими.

Звезды советуют: будьте готовы к сюрпризам!

Рак — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Раков первые две декады апреля окажутся весьма удачными в плане отношений.

Представителям водного знака зодиака можно строить совместные планы и обсуждать векторы развития их пары. После 24 апреля на любовном фронте Раков наступит нейтральный период.

Небольшое предупреждение от вселенной: будьте деликатны к партнеру до 8 апреля, пока идет напряженный тренд на небе.

Лев — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В отношениях Львов страсти разгорятся прямо с начала месяца.

Особо неспокойный период их ждет с 1 по 8 апреля. Для нивелирования вероятного конфликта рекомендуется вместе заниматься активным спортом и выплескивать пар там, а не друг на друга. Или понаблюдать за бушующей драмой со стороны — например, в театре или в кино.

С 24 апреля напряжение в паре у представителей огненного знака зодиака спадет, и начнется другая пора — захочется легкости и авантюризма.

Дева — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Дев позитивный период продлится с 1 по 23 апреля.

Это время для укрепления отношений и реализации общих задумок. Стоит учесть только общую рекомендацию: с 1 по 8 апреля представителям земного зодиака важно проявлять эмпатию к партнеру и не ввязываться в возможный конфликт.

Звезды советуют: воспользуйтесь благоприятным периодом, так как с 24 апреля могут начаться неожиданные перемены в любовной сфере.

Весы — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов на любовном фронте все будет тихо и без изменений до 23 апреля.

Правда, может ощущаться общий дискомфорт с 1 по 8 число.

С 24 апреля представителей воздушного знака зодиака ждет оживление в сфере отношений и положительная динамика. Одиноким Весам стоит быть открытыми к новым знакомствам, а у сложившихся пар может начаться другой этап в отношениях.

Скорпион — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Скорпионов апрель будет месяцем противостояния в паре и перетягивания одеяла на себя.

У представителей водного знака зодиака вероятны конфликты и разногласия из-за распределения финансов. Может произойти переоценка вклада в эти отношения. Особенно стрессовые дни — 3 и 4 апреля, эмоциональные всплески лучше перенаправить в активный спорт.

Накал страстей начнет спадать с 24 числа.

Стрелец — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов первые 2 декады апреля весьма спокойные, без изменений.

Им стоит наслаждаться этим периодом, ведь с 24 числа начнется непростая пора, когда представители огненного знака зодиака захотят вступить в идеологический спор со своим партнером.

Произойти это может внезапно, поэтому лучше два раза подумать, прежде чем убеждать любимого человека в своей правоте.

Козерог — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Козероги могут радоваться стабильности их отношений до 23 апреля, пока Венера идет по знаку Тельца.

Постоянство и уверенность — то, что нужно земным Козерогам, а общее напряжение с 1 по 8 апреля они почувствуют меньше остальных.

Звезды советуют в первые две декады строить совместные планы на будущее и обсуждать материальные цели.

Водолей — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Водолеев первые две декады апреля могут быть полны ссор и недопониманий.

Как и для всех знаков зодиака, период с 1 по 8 апреля весьма напряженный, поэтому лучше снизить градус драмы с помощью своего оригинального юмора.

С 24 апреля Водолеев ждет новый виток в отношениях, в котором совместная поездка в незнакомое место будет лучшим времяпрепровождением и признаком налаживания отношений.

Рыбы — гороскоп на любовь на апрель 2026

Гороскоп на любовь на апрель 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Рыб ждет благоприятный период для сферы отношений в апреле. За исключением общего периода напряжения с 1 по 8 число.

До 23 апреля представителям водного знака зодиака стоит уделить внимание партнеру, разговаривать и налаживать коммуникацию, так как с 24 числа у них могут начаться внезапные недомолвки. Романтичных Рыб это может расстроить.