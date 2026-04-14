Джей Ди Вэнс заявил о намерении США забрать у Ирана весь обогащенный уран

Вэнс: США хотели бы получить весь обогащенный уран Ирана в свое распоряжение

Белый дом настойчиво требует, чтобы Иран в перспективе передал весь свой запас обогащенного урана американской стороне. Соответствующее заявление уже официально прозвучало, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в прямом эфире телекомпании Fox News.

«Мы заявили, что хотим, чтобы этот материал был вывезен из их страны, и хотели бы получить его в свое распоряжение», — подчеркнул он.

По словам вице-президента, хоть Иран и утверждает, что не планирует создавать ядерное оружие, эта государственная программа вызывает беспокойство у США. Поэтому, отметил Вэнс, Вашингтон хотел бы полностью вывезти этот материал из республики, чтобы он «находился под контролем Соединенных Штатов».

Кроме полного отказа от обогащенного урана, сказал Вэнс в интервью, американская сторона ожидает от Ирана последовательных шагов по открытию Ормузского пролива. Отказ от выполнения этого условия, предупредил вице-президент, «фундаментально изменит» ход двусторонних переговоров.

Несмотря на жесткие требования и ультиматумы, заверил Вэнс, на прошедших встречах представителей США и Ирана, посвященных урегулированию, удалось добиться «значительного прогресса».

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Белого дом Дональд Трамп анонсировал тотальную блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США. Он пообещал перехватывать любые суда, связанные с исламской республикой.

