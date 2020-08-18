Алена Водонаева рассказала, как изменила мнение о Собчак после «Дома-2»

Алена Водонаева рассказала, как изменилось ее отношение к Ксении Собчак с момента, когда они познакомились на проекте «Дом-2». В интервью журналисту Дмитрию Гордону она призналась, что во времена знаменитой телестройки почти дружила с ведущей.

«На тот момент очень интересно. Мне очень она нравилась, и мне кажется, что я ей нравилась тоже. Насколько было возможно дружить в формате „ведущая — участница“, настолько мы дружили. Делились какими-то секретами, шептались с ней за баней. В то время я к ней относилась, конечно, с восторгом, уважением, симпатией», — вспоминала Водонаева.

Однако сейчас ей трудно продолжать уважать Собчак, добавила модель. Причиной тому — ложь, которую периодически, по ее словам, выдает за чистую монету ведущая.

«Сейчас я к ней очень по-разному отношусь. Безусловно, я имею уважение к этому человеку за то, что она так много всего сделала, много, где себя проявила. Она смелая, образованная, умная. Но вот это странное вранье, которое порой исходит от нее…» — замялась Водонаева.

В качестве примера она привела слова Собчак в одном из недавних интервью о том, что в Москве в период пандемии коронавируса ни один горожанин не остался без помощи. Водонаева заявила, что якобы видела лично, как человек умирал на лавочке.

«Как можно уважать Ксению, когда она такие вещи говорит?» — заключила модель.

Бывшая ведущая «Дома-2» остра на язык и нередко раздражает даже собственных подписчиков. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак вывела из себя большую часть фолловеров резким высказыванием о тех, кто хранит сбережения в рублях.