Теперь на светлой стороне: Самбурская кардинально сменила имидж — фото

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Андрей Чапыгин
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Актриса опубликовала фотографию в новом образе на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Настасья Самбурская, актриса, звезда сериала «Универ», перекрасила волосы: теперь она блондинка, хотя зрители привыкли ее видеть брюнеткой. Перемену имиджа девушка показала на своей Instagram-странице.

В коротком видео, опубликованном в сторис, девушка демонстрирует новую прическу со всех сторон.

Пока непонятно: девушка решилась на смену образа по собственному желанию или из-за своей профессиональной деятельности. Не так давно появилась информация, что стартовали съемки нового сезона сериала «Универ», события в котором будут разворачиваться спустя десять лет с последней серии. Так что вполне возможно, что смена цвета волос случилась из-за съемок. Сама актриса пока никак не прокомментировала перемены.

Instagram @samburskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фирменном способе похудения от Самбурской, который намного эффективнее спортзала.

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