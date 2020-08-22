Настасья Самбурская, актриса, звезда сериала «Универ», перекрасила волосы: теперь она блондинка, хотя зрители привыкли ее видеть брюнеткой. Перемену имиджа девушка показала на своей Instagram-странице.

В коротком видео, опубликованном в сторис, девушка демонстрирует новую прическу со всех сторон.

Пока непонятно: девушка решилась на смену образа по собственному желанию или из-за своей профессиональной деятельности. Не так давно появилась информация, что стартовали съемки нового сезона сериала «Универ», события в котором будут разворачиваться спустя десять лет с последней серии. Так что вполне возможно, что смена цвета волос случилась из-за съемок. Сама актриса пока никак не прокомментировала перемены.

Instagram @samburskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фирменном способе похудения от Самбурской, который намного эффективнее спортзала.