Самбурская рассказала о способе похудения, который эффективнее спортзала
Звезда сериала «Универ» уже давно отказалась от физических нагрузок, но все же смогла привести свое тело в идеальную форму.
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Фото, видео: ТАСС / Васев Стоян, Новодережкин Антон; Instagram @samburskaya
Актриса театра и кино Настасья Самбурская раскрыла секрет похудения без тренировок в спортзале. Как рассказывает «Экспресс газета», у девушки есть свой специальный проверенный метод.
Сначала Самбурская заинтриговала методикой подписчиков в Instagram. Она опубликовала запись, где в подписи заявила, что уже много месяцев не тренируется в спортзале. Естественно, поклонники не смогли пройти мимо такого и начали выпытывать из звезды подробности.
В итоге Самбурская раскрыла секрет: это смесь специальной диеты и немного спорта. Так, из тренировок актриса оставила только беговую дорожку. Диета же включает в себя отказ от глютена, сахара, молочных продуктов и красного мяса. Как итог — завидная фигура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Самбурская анонсировала новый сезон сериала «Универ», действие в котором будет происходить спустя 10 лет после последних серий.
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