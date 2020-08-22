Пятеро детей пострадали в ДТП с двумя авто в Петербурге

Пятеро детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Красносельском районе Северной столицы на улице Тамбасова.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате аварии пострадали трое мальчиков 2004 и 2005 годов рождения из Volkswagen Passat, и два ребенка 2014 и 2015 годов рождения из Kia Rio. Их госпитализированы с различными травмами. Также пострадал мужчина 1983 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.