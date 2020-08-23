Лариса Гузеева и ее 20-летняя дочь Ольга стали гостьями на свадьбе Юлии Зиминой. Об этом сообщила подписчикам сама Гузеева, опубликовав в сторис в своем Instagramm-аккаунте видео с наследницей, которая стоит с огромным букетом цветов. Телеведущая поделилась, что они с Ольгой очень нервничают и пожурила дочку, что та показала в кадре язык.

«А вот язык зачем показывать? Она тебе тетя Юля, поняла? Помнишь, ты ее звала тетя Юля? Сегодня не смей ее так назвать. Ни разу! Моя красавица! Все, побежали мы», — сказала Гузеева.

Instagramm @larisaaguzeevaa_

Телеведущая также выложила кадры из ресторана, где проходило празднование, засветив виновницу торжества в пышном платье из органзы. Юлия Зимина вышла замуж 18 августа, однако только спустя пять дней решила устроить банкет для друзей и близких. Гузеева не смогла сдержать восхищения от красоты звезды «Кармелиты», которая буквально светится от счастья.

«Моя красавица! Моя любимая девочка! Вот так, замужняя, жена!» — с гордостью произнесла ведущая «Давай поженимся!»

На видео также попали зажигательные танцы дочери Гузеевой, которая в коротких блестящих шортах и прозрачной водолазке не смогла усидеть на месте под звуки музыки. Празднование продолжалось всю ночь.

Ранее 5-tv.ru писал, что 39-летняя Юлия Зимина вышла замуж совершенно неожиданно для своих поклонников. Актриса до последнего хранила молчание о готовящемся радостном событии и известила об этом только в день свадьбы. Некоторые даже подумали, что свадьба была ненастоящей, и девушка выложила кадры со съемочной площадки. Однако большая часть фанатов поверила звезде и искренне порадовалась за нее, учитывая, что создать семью Зиминой не удавалось долго.