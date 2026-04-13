Карпович опровергла информацию о предстоящей свадьбе с коллегой Банифатовым

Актриса театра и кино Мирослава Карпович опровергла слухи о грядущей свадьбе с коллегой и партнером по спектаклю «Мастер и Маргарита» Евгением Банифатовым. Об этом артистка заявила в беседе с МУЗ-ТВ.

Причиной появления этих слухов стала опубликованная в интернете фотография, на которой она запечатлена с Евгением. Снимок сопровождался подписью о грядущей свадьбе сразу после завершения гастролей. По словам актрисы, рядом с ней и Банифатовым в тот момент находились зрители, но их не стали оставлять в кадре.

«Это фейк!» — сказала Мирослава.

Карпович также отметила, что если в ее жизни произойдут радостные перемены, она расскажет об этом поклонникам сама.

«Если я выйду замуж, то первая об этом сообщу, не буду скрывать и с радостью поделюсь информацией лично», — пояснила знаменитость.

Мирослава Карпович не привыкла афишировать свои отношения, что становится причиной появления слухов. В 2020 году девушка встречалась с артистом Павлом Прилучным, вместе пара пробыла два года, но в 2022-м рассталась, после чего он женился на актрисе Зепюр Брутян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, несмотря на расставание, Павел и Мирослава остались в хороших отношениях. Карпович даже дружит с семьей бывшего возлюбленного.

