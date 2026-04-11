Бруклин Бекхэм пережил унижение на собственной свадьбе из-за отца

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин столкнулся с неожиданным неприятным моментом во время своей церемонии бракосочетания с Николой Пельтц — раввин неоднократно назвал его именем отца. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в 2022 году в роскошном поместье семьи Пельтц, однако подробности досадной ошибки стали известны недавно. По словам очевидцев, проводивший обряд раввин назвал Бруклина «Дэвидом» в самый интимный момент — во время обмена клятвами.

Интересно, что раввин сразу же извинился, оправдываясь тем, что является страстным поклонником футбола, но позже допустил ту же ошибку еще раз до окончания официальной части.

В настоящее время 27-летний Бруклин фактически прекратил общение со своей семьей. Он публично заявлял, что его мать, Виктория Бекхэм, вела себя неподобающим образом на свадьбе, чем довела его супругу до слез.

