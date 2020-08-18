Звезда «Кармелиты» Юлия Зимина неожиданно вышла замуж — фото
Многие поклонники так и не поверили, что свадьба настоящая и заподозрили, что это были съемки очередного сериала.
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Фото, видео: Instagram @yuliaziminaa
Звезда сериала «Кармелита» вышла замуж — совершенно неожиданно для поклонников и многих своих коллег. О важном и радостном событии актриса рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько черно-белых фотографий.
«Ребята, Атас! Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — написала Зимина под одной из них.
На снимке 39-летняя актриса в коротком белом платье с фатой на голове держит в одной руке букет ромашек, а в другой — бутылку шампанского. На другой фотографии молодые запечатлены в момент поцелуя, а на третьей — сидят на диване с удрученными лицами.
Подписчики Зиминой бросились поздравлять ее с бракосочетанием, однако многие так и не поверили, что свадьба была настоящая — они подозревают, что это кадры со съемочной площадки очередного сериала.
«Неожиданно…»
«Это фото со съемок фильма, наверное».
«От Гузеевой нет поздравления, значит кино».
«Если это развод и сцена рабочая, то тоже хорошо! Поздравляю, желаю нежности и уважения на всю жизнь /весь проект».
«И это вам не кино! Это жизнь! Горько! Целую вас крепко и плачу от счастья!» — пишут комментаторы.
Недавно, как писал 5-tv.ru, Юлия Зимина откровенно рассказала, почему в свои 39 лет так и не сумела создать семью. В одном из интервью она призналась, что может влюбиться только в настоящего мужчину, а таких мало. Неудачные отношения с коллегой по сериалу «Кармелита» Владимиром Череповским, а позже с актером Максимом Щеголевым заставили ее в конце концов начать тщательно скрывать личную жизнь от публики.
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