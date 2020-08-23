В России появилась «антикоронавирусная» пропускная система

В России анонсировали старт уникальной «антикоронавирусной» пропускной системы. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Швабе» (Входит в состав госкорпорации «Ростех» — Прим.ред.), теперь перед началом работы сотрудников будет проверять автоматика с «умными» тепловизорами с целью быстрого выявления вероятного заболевания.

Отмечается, что аппараты наделены функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Так, еще до прикладывания пропуска к аппарату, он будет «считывать» сотрудника и решать — можно человеку приступить к трудовой деятельности или ему лучше отправиться домой на лечение.

«Комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», — подчеркнули сотрудники холдинга.

Как заявляют разработчики, данный вид тепловизоров также обладает повышенной дальностью действия. В частности, именно поэтому системе дали громкое название «Зоркий» в честь выпускаемых ранее под этим брендом малоформатных дальномерных фотоаппаратов на Красногорском заводе имени Сергея Зверева.

«На основе тепловизоров, разработанных „Швабе“ в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — отметили в пресс-службе холдинга.

При этом система будет работать без участия оператора, а в случае необходимости отправлять ему отчет о проделанной работе. Сообщается, что новый продукт будет доступен после того, как эксперты «Швабе» подготовят коммерческую стратегию.

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