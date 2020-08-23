Полина Аскери развелась с миллиардером Борисом Белоцерковским

Телеведущая Полина Аскери объявила о разводе. Слухи о размолвке модели с миллиардером Борисом Белоцерковским она подтвердила в Instagram.

Роман продлился три года, и все это время был одним из самых обсуждаемых в обществе. Критики предрекали недолгие отношения, поскольку у экс-возлюбленных большая разница в возрасте — более 30 лет.

Инстадива выразила благодарность Белоцерковскому за все, что произошло с ними за три года совместной жизни, а также предостерегла читателей ее микроблога от надуманных выводов.

«Любой развод, даже обоюдный — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — прокомментировала модель.

Instagram @polina_askeri

Подписчики поддержали телеведущую и пожелали ей скорейшего морального восстановления.

«Дорогая Полина, берегите себя!»

«Пусть в памяти останется только самое светлое в этих отношениях, чтобы в новой жизни только этот свет озарял ваши пути!»

«Все, что происходит, к лучшему!» — выразили слова поддержки фолловеры.

Слухи о грядущем разрыве отношений пронеслись еще весной. Тогда выяснилось, что супруги во время самоизоляции проживали отдельно. Аскери заверяла, что подобные обстоятельства пойдут семье на пользу, однако этого не произошло.

Знакомые модели предположили, что к разладу в отношениях причастна бывшая жена миллионера, с которой тот стал часто видеться.

Ранее 5-tv сообщал, что бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков бросил жену с шестью детьми, чтобы жениться на другой.