Бросивший жену с шестерыми детьми Роман Жуков женился

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Андрей Чапыгин
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С новой супругой он познакомился, когда еще был в первом браке.

Бросивший жену с шестерыми детьми Роман Жуков женился

Фото: Instagram @zhukovroma_official

Музыкант, бывший участник группы «Мираж», Роман Жуков женился во второй раз. Как передают «Дни.ру», ради новых отношений он оставил первую жену Елену и своих шестерых детей.

Второй супругой Жукова стала Ольга Илларионова,  директор конкурса красоты «Мисс Подмосковье». Пара познакомилась, когда певец был в первом браке, однако он заверяет, что романтика между ними появилась после развода музыканта.

Свадьба Жукова и Илларионовой прошла сегодня в одном из ресторанных комплексов Московской области. На торжество были приглашены более 100 человек, в том числе, представители отечественной эстрады.

«Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие», — рассказал молодой муж.

Предложение певец сделал еще зимой, когда пара отдыхала в Париже. Несмотря на, в общей сложности, семерых детей от предыдущих браков, молодые планируют пополнение уже новой ячейки общества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Жукова подала в суд уже бывшая жена, обвиняя его в изнасиловании.

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