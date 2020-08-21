Бросивший жену с шестерыми детьми Роман Жуков женился
С новой супругой он познакомился, когда еще был в первом браке.
Фото: Instagram @zhukovroma_official
Музыкант, бывший участник группы «Мираж», Роман Жуков женился во второй раз. Как передают «Дни.ру», ради новых отношений он оставил первую жену Елену и своих шестерых детей.
Второй супругой Жукова стала Ольга Илларионова, директор конкурса красоты «Мисс Подмосковье». Пара познакомилась, когда певец был в первом браке, однако он заверяет, что романтика между ними появилась после развода музыканта.
Свадьба Жукова и Илларионовой прошла сегодня в одном из ресторанных комплексов Московской области. На торжество были приглашены более 100 человек, в том числе, представители отечественной эстрады.
«Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие», — рассказал молодой муж.
Предложение певец сделал еще зимой, когда пара отдыхала в Париже. Несмотря на, в общей сложности, семерых детей от предыдущих браков, молодые планируют пополнение уже новой ячейки общества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Жукова подала в суд уже бывшая жена, обвиняя его в изнасиловании.
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