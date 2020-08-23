«Уж светить, так светить»: Тарзан показал, чем радует Королеву на семейном ложе — фото
Артист опубликовал смелый снимок без капли стеснения.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Российский шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, регулярно публикует в социальных сетях смелые и откровенные фотографии. Но в этот раз он опубликовал фотографию в одних едва прикрывающих чресла трусах, которые подчеркивают его достоинства.
На фотографии артист стоит под лампочкой, а в подписи цитирует известное произведение Владимира Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
«Светить всегда, светить везде, светить, — и никаких гвоздей, … кто помнит продолжение?» — спрашивает у подписчиков Тарзан.
Фанаты не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии. Одни продолжили знаменитые строчки, а другие отдали должное фигуре Глушко и его образу.
«Красив, как Бог, ты был всегда! Сейчас и в юные года»
«Вы, Сергей, все хулиганите, девичьи сердца трепетать заставляете»
«А почему в трусах? Светить, так светить», — комментируют фанаты.
Некоторые однако не оценили смелость Тарзана и в язвительной манере отметили, не слабо ли артисту публиковать фотографии в одежде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан трогательно поздравил свою жену Наташу Королеву с годовщиной свадьбы.
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