Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян впервые показала лица своих детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Видео с наследниками журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На нескольких роликах малыши танцуют и занимаются английским. Ранее Симоньян уже показывала детей, но всегда прикрывала их лица смайликами. Сейчас же решилась их не скрывать. По ее словам, видео достаточно старые, и сейчас Марьяну и Баграта будет достаточно сложно узнать. Третьего ребенка, годовалой Маро, на записях нет.

Симоньян довольно часто рассказывает о жизни Маро, Марьяны и Баграта. Например, не так давно она писала, что ее дети говорят на пяти языках. Мама ими очень гордится.

Instagram @_m_simonyan_

Поклонники были рады наконец-то увидеть детей известной пары. В комментариях они восхитились их природными данными.

«Первый раз увидела лица ваших чудесных детишек! Какие милые, прелестные, сладкие!»

«Обожаю Маргариту и Тиграна. Детки прелесть. Молодцы!»

«До чего же очаровательные детки! Дай Бог всему вашему большому Семейству здоровья», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Симоньян похудела почти на 20 килограмм.