«Никакого спорта»: Как Симоньян похудела почти на 20 килограммов?
Медиаменеджер сама разработала диету, с помощью которой эффективно сбросила вес.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Instagram @_m_simonyan_
Третья беременность Маргариты Симоньян заметна сказалась на ее весе. С октября вновь ставшая мамой главный редактор телеканала RT возвращает себе форму. Для этого методом проб и ошибок она сама разработала себе диету — «вредную, но эффективную и необременительную». Судя по ее очередному посту в Instagram, ей удалось найти верную формулу. 40-летний медиаменеджер сбросила почти 20 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. По многочисленным просьбам она раскрыла для подписчиков рецепт хорошей фигуры.
«Никакого спорта, упражнений или насилия над собой. Я худею исключительно благодаря питанию. Ем два раза в день. Первый раз — примерно в 11-13 часов, все что хочу: окрошку, зеленый борщ, творог с вареньем, яичницу с помидорами или сосисками, жареный рис, бутерброды, да хоть пельмени с макаронами. Фрукты-ягоды, мороженое. За количеством не слежу — ем, пока не наемся», — уточнила Симоньян.
Второй прием пищи у нее начинается в 17 часов. До этого она избегает всяческих перекусов.
«На ужин я ем строго только нежирный белок, и очень немного. Небольшая порция курочки, или сердечки, или постная отварная говядина, или яйца, креветки, рыба, вареные мидии какие-нибудь. Никакого гарнира, никаких, даже сырых овощей, даже огурцов, тем более фруктов. И все, после этого ужина ничего уже не ем», — рассказала многодетная мама.
Последний секрет Симоньян — пить много воды и отказываться от напитков, содержащих сахар.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин рассказал, как похудел на пять килограммов.
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