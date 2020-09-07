«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
Актриса показала архивный снимок на своей странице в Instagram и поделилась воспоминаниями.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa, @yudin_photo
Известная российская актриса Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram ностальгический пост, в котором вспомнила о кинофестивале «Короче», ежегодно проходившем в Калининграде. Звезда призналась, что скучает по подобным мероприятиям.
Свой пост светская львица сопроводила серией кадров, сделанных в разные годы проведения кинофестиваля. На одном из них знаменитость позирует в бесподобном длинном платье алого цвета, которое подчеркивает все изгибы ее тела.
«За семь прошлых лет три ярких августовских дня в Калининграде стали неотъемлемой частью киножизни! Да и не только киножизни, а вообще — жизни. И грустно, что в этот раз мы не посмотрим лучшие короткометражки страны в „Заре“ и не потопчем босыми ногами песок на пляже у Шлосса, не потанцуем от души и на гигантских буквах „КОРОЧЕ“, у которых каждый год новый дизайн, не посидим… Но есть возможность хотя бы посмотреть фильмы онлайн, и это точно будет в удовольствие», — отметила Шпица.
Фанаты были обескуражены красотой своего кумира и по традиции осыпали актрису множеством комплиментов. Яркий образ Екатерины все подписчики оценили по достоинству.
«Обалденная сессия!!! „Замучайте“ нас, Екатерина!»
«Катя, красотка, причем все образы разные. В красном просто вау»!
«Красотка на миллион!»
«Катя, мучай, мы не против», — написали фолловеры.
Екатерина Шпица — актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесло участие во франшизе «Елки», а также фильме «Крымский мост. Сделано и любовью» и сериале «Полярный».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом детстве Шпицы в глубинке.
Читайте также
68%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?