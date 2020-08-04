Екатерина Шпица призналась, что в детстве спала в кладовке
Актриса поделилась воспоминаниями о жизни в глубинке.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @katerinashpitsa
Артистка театра и кино Екатерина Шпица рассказала на своей страничке в Instagram, как провела детство. По признанию знаменитости, в 90-е годы она ничем не отличалась от других детей. До 13 лет маленькая Катя вместе с родителями жила в обычной двухкомнатной хрущевке города Инта (республика Коми).
Актрисе особенно запомнился «интинский холодильник», расположенный под подоконником на кухне и длинный коридор.
«В его пролете я, правда, летала на качельках, повешенных папой в дверном проеме. И с помощью двери оттуда же и нитки мне как-то папа вырвал молочной зуб», — вспоминает она.
По признанию Шпицы, в ее жизни был период, когда она спала в маленькой кладовке. Родители часто делали перестановки в квартире, и в какой-то момент из двухметровой комнатки без окон для дочери сделали индивидуальную спальню. Отец установил в крохотном помещении лампу, чтобы будущая звезда телеэкранов смогла читать в своем уединенном гнездышке.
Екатерина Шпица известна по таким картинам, как «Метро», «Елки», «Экипаж», Крымский мост. Сделано с любовью» и многим другим.
Ране 5-tv сообщал о новом образе Екатерины Шпицы.
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