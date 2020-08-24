«С тебя лепили»: Ивлеева нашла «памятник себе» в Македонии

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Андрей Чапыгин
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Фанаты обратили внимание на схожесть телеведущей и изваяния, а заодно рассекретили место съемок новых эпизодов «Орла и решки».

Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева сейчас находится в столице Македонии городе Скопье. Девушка опубликовала серию фотографий из поездки на своей странице в Instagram. На одной из них можно заметить памятник, который очень сильно напоминает внешность самой теледивы.

«Я скучала по таким фоткам», — отметила знаменитость в подписи к посту.

Instagram @nastyaivleeva

Поклонники обратили внимание на то, насколько сильно монумент с девушкой походит на саму Ивлееву и сообщили об этом в комментариях.

«Памятник себе нашла прям»;

«С тебя лепили»;

«На ларьке название города. Всем, кто спрашивает, где это», — пишут фанаты.

Недавно Ивлеева объявила, что возобновились съемки передачи «Орел и решка». Соведущей девушки станет Юлия Коваль. Создатели передачи держат в секрете, где окажутся звезды в новых выпусках, но так съемки начались на этой неделе, то логично предположить, что одна из серий будет посвящена Македонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты пристыдили Ивлееву за покупку дорогого спорткара.

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