«Богиня!» — Таюрская из Little Big снялась для обложки журнала Maxim
Солистка знаменитого музыкального коллектива удивила фанатов, показав кадр из откровенной фотосессии в Instagram.
Фото: Instagram @sonyatayurskaya
Солистка группы Little Big Соня Таюрская попала на обложку мужского журнала Maxim. Специально для глянцевого издания звезда снялась в откровенном бикини.
Некоторые фотографии для выпуска были сделаны под водой. Работа над этим номером велась еще летом, и, по словам Таюрской, снимки поклонники смогут увидеть только непосредственно в выпуске.
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Увидев своего кумира в таком «горячем» образе, фолловеры пришли в восторг. Их покорила и фигура знаменитости. и ее бесподобный купальник, и сам стиль съемки. Некоторые из особо преданных поклонников Таюрской отметили, что теперь у них есть повод приобрести бумажный экземпляр знаменитого журнала.
«Повод купить бумажный журнал впервые лет за десять, ок»;
«Мать моя! Богиня!»
«Самая сексуальная женщина в мире»;
«Ты выглядишь все красивее и красивее», — подчеркнули комментаторы.
Однако некоторые подписчики все же остались недовольны. Часть из них хотела бы видеть не только Таюрскую.
«Ну почему не Ильич?»
«Но ведь на обложке должен быть Ильич!»
«Пельмень будет», — написали юзеры.
Сама девушка покак никак не отреагировала на эти ироничные реплики.
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