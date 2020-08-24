«Богиня!» — Таюрская из Little Big снялась для обложки журнала Maxim

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Андрей Чапыгин
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Солистка знаменитого музыкального коллектива удивила фанатов, показав кадр из откровенной фотосессии в Instagram.

«Богиня!» — Таюрская из Little Big снялась для обложки журнала Maxim

Фото: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Солистка группы Little Big Соня Таюрская попала на обложку мужского журнала Maxim. Специально для глянцевого издания звезда снялась в откровенном бикини.

Некоторые фотографии для выпуска были сделаны под водой. Работа над этим номером велась еще летом, и, по словам Таюрской, снимки поклонники смогут увидеть только непосредственно в выпуске.

 
 
 
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Остальные фото найдете в журнале 😉

Публикация от  Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya)

Увидев своего кумира в таком «горячем» образе, фолловеры пришли в восторг. Их покорила и фигура знаменитости. и ее бесподобный купальник, и сам стиль съемки. Некоторые из особо преданных поклонников Таюрской отметили, что теперь у них есть повод приобрести бумажный экземпляр знаменитого журнала.

«Повод купить бумажный журнал впервые лет за десять, ок»;

«Мать моя! Богиня!»

«Самая сексуальная женщина в мире»;

«Ты выглядишь все красивее и красивее», — подчеркнули комментаторы.

Однако некоторые подписчики все же остались недовольны. Часть из них хотела бы видеть не только Таюрскую.

«Ну почему не Ильич?»

«Но ведь на обложке должен быть Ильич!»

«Пельмень будет», — написали юзеры.

Сама девушка покак никак не отреагировала на эти ироничные реплики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и почему подал в суд на Little Big.

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