Кто и почему требует с Little Big 12 миллионов рублей — видео
Петербургским рейверам не в первый раз приходится доказывать свою неповторимость.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband; 5-tv.ru
На группу Little Big снова подали в суд за плагиат. На этот раз с претензиями к рейверам выступил Валь Толетов — сооснователь группы Hard Bass School. Он требует возместить ему ущерб почти в 12 миллионов рублей.
По мнению музыканта, Little Big украли у него танцевальные движения, яркие неформальные образы и авторские басы.
«Изначально, если разбирать происхождение этого баса, то он изначально был разработан группой Klubbheads. Но благодаря нам этот бас стал басить, то есть появился тот самый Hard Bass. И вот именно на Hard Bass я хочу защитить свое право», — сказал Валь Толетов, сооснователь группы Hard Bass School.
По мнению экспертов, выиграть суд у Hard Bass шансов мало. А вот громко заявить о себе, скорее всего, получится. Валь Толетов далеко не первый, кто обвиняет Little Big в плагиате. Ведь желающие похайповать в лучах чужой славы всегда найдутся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что критик оценил шанс музыканта засудить Little Big за плагиат.
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