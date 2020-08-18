На группу Little Big снова подали в суд за плагиат. На этот раз с претензиями к рейверам выступил Валь Толетов — сооснователь группы Hard Bass School. Он требует возместить ему ущерб почти в 12 миллионов рублей.

По мнению музыканта, Little Big украли у него танцевальные движения, яркие неформальные образы и авторские басы.

«Изначально, если разбирать происхождение этого баса, то он изначально был разработан группой Klubbheads. Но благодаря нам этот бас стал басить, то есть появился тот самый Hard Bass. И вот именно на Hard Bass я хочу защитить свое право», — сказал Валь Толетов, сооснователь группы Hard Bass School.

По мнению экспертов, выиграть суд у Hard Bass шансов мало. А вот громко заявить о себе, скорее всего, получится. Валь Толетов далеко не первый, кто обвиняет Little Big в плагиате. Ведь желающие похайповать в лучах чужой славы всегда найдутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что критик оценил шанс музыканта засудить Little Big за плагиат.