Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал
По словам сотрудников школы, такой хорошо оборудованный зал подходит даже для тренировок будущих олимпийских чемпионов.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
В поселке Первомайское Ленинградской области для школьников к 1 сентября оборудовали новый спортивный зал.
Помещение расположено в здании местного учебного центра и отвечает всем современным требованиям: светодиодное освещение, мягкие полы, система вентиляции. Кроме того, закуплен весь необходимый инвентарь, отремонтированы душевые и раздевалка. Модернизация проведена в рамках национального проекта «Образование».
По словам педагогов, в таком зале не то что уроки физкультуры проводить — будущих олимпийских чемпионов воспитывать можно.
«Естественно новое помещение даст толчок для развития школьного спортивного клуба, для усовершенствования тренировочного процесса, открытия новых спортивных секций, — рассказала руководитель МБОУ «Первомайский центр образования» Мария Карпова.
К началу нового учебного года в Ленинградской области планируется отремонтировать спортивные залы еще 14 сельских школ.
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