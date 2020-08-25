Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал

Эфирная новость 10

По словам сотрудников школы, такой хорошо оборудованный зал подходит даже для тренировок будущих олимпийских чемпионов.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

В поселке Первомайское Ленинградской области для школьников к 1 сентября оборудовали новый спортивный зал.

Помещение расположено в здании местного учебного центра и отвечает всем современным требованиям: светодиодное освещение, мягкие полы, система вентиляции. Кроме того, закуплен весь необходимый инвентарь, отремонтированы душевые и раздевалка. Модернизация проведена в рамках национального проекта «Образование».

По словам педагогов, в таком зале не то что уроки физкультуры проводить — будущих олимпийских чемпионов воспитывать можно.

«Естественно новое помещение даст толчок для развития школьного спортивного клуба, для усовершенствования тренировочного процесса, открытия новых спортивных секций, — рассказала руководитель МБОУ «Первомайский центр образования» Мария Карпова.

К началу нового учебного года в Ленинградской области планируется отремонтировать спортивные залы еще 14 сельских школ.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал
1:53
Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?
1:40
Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника»
1:09
Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото
1:04
«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей
0:47
Виноваты хакеры? Мог ли автомобиль Ефремова быть на ходу без водителя?

Сейчас читают

Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей
Пашаев заявил, что на него собираются завести уголовное дело из-за работы с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок