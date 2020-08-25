Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал

В поселке Первомайское Ленинградской области для школьников к 1 сентября оборудовали новый спортивный зал.

Помещение расположено в здании местного учебного центра и отвечает всем современным требованиям: светодиодное освещение, мягкие полы, система вентиляции. Кроме того, закуплен весь необходимый инвентарь, отремонтированы душевые и раздевалка. Модернизация проведена в рамках национального проекта «Образование».

По словам педагогов, в таком зале не то что уроки физкультуры проводить — будущих олимпийских чемпионов воспитывать можно.

«Естественно новое помещение даст толчок для развития школьного спортивного клуба, для усовершенствования тренировочного процесса, открытия новых спортивных секций, — рассказала руководитель МБОУ «Первомайский центр образования» Мария Карпова.

К началу нового учебного года в Ленинградской области планируется отремонтировать спортивные залы еще 14 сельских школ.