Кусочек любви природе: Фестиваль по обниманию деревьев прошел в Финляндии
Жители десяти стран в рамках марафона собрались в лапландском городе Леви.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Lee Jae-Won, 5-tv.ru
В Финляднии прошел самый трогательный марафон на планете — первый всемирный фестиваль по обниманию деревьев. И леса сказочной Лапландии для необычного состязания подошли как нельзя кстати. Марафон объятий тут же подхватили в интернете, к флешмобу подключились и россияне.
Представители России, Малайзии, Польши, — всего десяти стран — собрались в лапландском Леви. Почти 11 тысяч человек посмотрели прямой эфир из леса.
Обнять лиственницы не так уж и просто — встречаются до метра в диаметре. Зато какой терапевтический эффект! Ученые утверждают, что именно хвойные деревья тонизируют, помогают справиться со стрессом.
О природе прикосновений смотрите подробнее в видеосюжете Елены Норкунайте.
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