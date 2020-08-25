Кусочек любви природе: Фестиваль по обниманию деревьев прошел в Финляндии

В Финляднии прошел самый трогательный марафон на планете — первый всемирный фестиваль по обниманию деревьев. И леса сказочной Лапландии для необычного состязания подошли как нельзя кстати. Марафон объятий тут же подхватили в интернете, к флешмобу подключились и россияне.

Представители России, Малайзии, Польши, — всего десяти стран — собрались в лапландском Леви. Почти 11 тысяч человек посмотрели прямой эфир из леса.

Обнять лиственницы не так уж и просто — встречаются до метра в диаметре. Зато какой терапевтический эффект! Ученые утверждают, что именно хвойные деревья тонизируют, помогают справиться со стрессом.

О природе прикосновений смотрите подробнее в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петрозаводске прошел самый гуманный и познавательный международный кинофестиваль «Экологический Баренц Фильм»