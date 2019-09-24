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Баренц Экологический Фильм Фестиваль стартовал в Петрозаводске

, 13:08 Эфирная новость 23

Фестиваль проходит сразу в двух странах: России и Финляндии. Фильмы, оказывают в Петрозаводске и Йоэнсуу.

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Фото, видео: ВКонтакте @beffest, 5-tv.ru

В Петрозаводске стартовал самый гуманный и познавательный международный кинофестиваль «Экологический Баренц Фильм». Никакого насилия и рекламы — только природа, экология и естествознание.

Конкурсная программа состоит из тридцати картин об изменениях климата, малых народах и скрытых возможностях подводного мира. В номинациях — документальное и художественное кино, анимация и творческие дебюты. Некоторые работы специально рассчитаны на детей и подростков. При этом явных фаворитов, в отличие от больших коммерческих фестивалей здесь нет.

«Это большая интрига, интрига существует и в художественном кино. Я честно радею за некоторые фильмы, поэтому буду рада за любое решение жюри», — рассказал участник фестиваля.

Каждый год организаторы Баренц-Феста получают около двух тысяч заявок от режиссеров со всего мира. Однако в конкурсной программе участвуют только лучшие из лучших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение».

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