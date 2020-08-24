«Все приходит с опытом»: Фанаты нашли причину возможной размолвки Тимати и Решетовой
Рэпер и модель растят общего сына, но уже несколько недель проводят отпуск порознь.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial
Рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова, не перестают провоцировать слухи о своей размолвке. Сплетни о возможном расставании знаменитостей появились после того, как они отправились отдыхать порознь, а теперь опубликовали неоднозначные посты на своих страницах в социальных сетях.
В Instagram Тимати подписал публикацию «говорящей» цитатой из песни «Ревность» группы «Каста».
«А ведь не так сильно сейчас — отвечаю шепотом. В прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом», — написал рэпер.
Фанаты переживающего кризис исполнителя сразу увидели в этом объяснение своих подозрений насчет его возможного расставания с Решетовой. Они зародились из-за раздельного отпуска звезд. Дело в том, что Анастасия с наследником проводит это лето в гостях у Ильдара Юнусова — отца Тимати, а сам рэпер — с матерью Симоной, старшей дочкой Алисой и ее мамой Аленой Шишковой выбрал для отпуска Грецию.
Ту же цитату разместила у себя в сторис и сама Решетова. Поскольку высказывание было взято из композиции под названием «Ревность», поклонники предположили, что именно это пагубное чувство стало виной охлаждения супругов друг к другу. Однако кто кого ревновал и когда это случилось — остается загадкой.
Анастасия позже опубликовала и пост на своей странице. Она уже не раз говорила, что отдыхать отдельно от своей пары — это необычный и интересный опыт. На сей раз она дала намек на то, что со сложностями она справится.
«Мне давно не было так спокойно и гармонично внутри себя,. Постараюсь сохранить это состояние и по приезде», — двусмысленно отметила Решетова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати отмечал свой день рождения вдали от сына и его матери.
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