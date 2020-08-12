«Дошел до тупика»: Тимати пожаловался на трудный период в жизни

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Валентин Черников
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Рэпер выразил свое отношение к кризису в карьере и личной жизни.

Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Последние пять месяцев выдались большим испытанием для Тимати. Об этом рэпер сообщил поклонникам в Instagram. Артист рассказал, что «перезарядил батарейки» — проанализировал события непростого для него периода и начал жизнь с нового листа.

2020-й ознаменовался для Тимати чередой проблем помимо пандемии коронавирса. Двумя неделями ранее рэп-исполнитель и продюсер объявил об уходе из собственного лейбла. Тогда он подчеркнул, что для него Black Star изменился не в лучшую сторону — аутентичная атмосфера сменилась бюрократией, которая была неизбежна в связи с разрастанием бизнеса. Партнеры звезды заявили, что желают расширяться еще дальше, а ему оказалась ближе «концепция Илона Маска».

Instagram @timatiofficial

Другой не менее важный повод, который, по мнению подписчиков, заставил Тимати рефлексировать — отношения с избранницей матерью его сына Анастасией Решетовой. В том же июле пара отправилась в отпуск, но не вместе, а порознь. Она — с девятимесячным наследником во Францию, а он — с матерью и дочерью от Алены Шишковой в Грецию. Фанаты тут же заговорили о разладе возлюбленных.

«Дойдя до тупика во всех отношениях, начинаешь вновь жадно полагаться на первичные инстинкты. Такое давно позабытое чувство голода. Я крайне рад всему, что происходит сейчас в моей жизни и благодарен пандемии за возможность вдруг получить столько времени на глубинный анализ происходящего. Ведь невозможно быть адекватным по отношению к окружающему миру, годами сидя в теплой луже, рассматривая все через призму ее берегов. Меньше сна, больше дел — начинается очень интересный сезон», — написал Тимати.

Фолловеры неоднозначно восприняли пост звезды. С одной стороны рэпера поддержали и призвали не падать духом. С другой стороны, обвинили его в банальности. Многие также осудили слова артиста за благодарность пандемии, унесшей более 700 тысяч жизней.

«Тимур, ты молодчага, все у тебя будет ровно, не расстраивайся»;

«Очередной пустой, шаблонный набор букв»№

«Как можно сказать „благодарен пандемии“? Это значит, люди болели и умирали, а ты переродился и стал лучше? Ты когда пишешь, думаешь? Потому люди тебя не любят, что себя ставишь выше других», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом.

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