Названы регионы России, жители которых чаще всего берут ипотеку

Сразу три крупных региона России оказались лидерами по востребованности ипотеки у населения. Данные соответствующего исследования приводит РИА Новости.

Так, согласно предоставленной экспертами РИА Рейтинг информации, чаще всего на данный вид целевого долгосрочного кредита на недвижимость решаются жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. Причем у лидера рейтинга показатель по развитости ипотеки в 1,8 раза превышает средний показатель по стране. Это означает, что порядка 30 человек из каждой 1000 берут ипотечный кредит. У Тюменской и Ханты-Манскийской областей он составляет 27,6 и 27,4 кредита соответственно.

Реже всего жилье в ипотеку берет население Крыма и Севастополя, Республики Алтай и Северного Кавказа. На последних строчках рейтинга — Республика Дагестан с показателем 3,5 кредита, Чеченская Республика — 2,2 кредита, а также Республика Ингушетия — 0,9 кредита.

Всего с начала 2020 года прирост ипотечного рынка показали порядка 75% регионов России. В 19-ти из них этот показатель вырос более чем на 10%.

Отмечается, что лишь за первое полугодие объем выданных ипотечных кредитов превысил 600 тысяч, что на 3,8% больше, чем в прошлом году за тот же период. С финансовой точки зрения общий объем рынка составил 1,44 триллиона рублей.

«По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки будет нарастать по мере продолжения снижения ставок, а также из-за постепенного восстановления экономики и потребительской уверенности. Скорее всего, в ближайшие два года отношение количества ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения в большинстве регионов страны может превысить 23», — пояснили эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют создать первую федеральную онлайн-платформу по аренде жилья.