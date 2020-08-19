В России создадут федеральную онлайн-платформу по аренде жилья

В России уже в следующем году может появиться федеральная онлайн-платформа по аренде жилья. Об этом рассказал генеральный директор компании «Дом. РФ» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По его словам, данная площадка для размещения объявлений об аренде будет содержать многие удобные для пользователей опции и способствовать развитию в России цивилизованного рынка арендного жилья.

Однако для ее создания необходимо внести ряд законодательных изменений, подчеркнул Мутко, которые могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию в Госдуме. При этом он выразил надежду, что сама платформа появится в стране в начале следующего года.

Законопроект, подготовленный «Дом. РФ», предусматривает создание платформы-агрегатора арендного жилья для обязательного учета арендных отношений. На данный момент он направлен в Минстрой, пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

По оценке Минстроя, в России насчитывается более пяти миллионов квартир, сдающихся в аренду. Появление же новой платформы сможет вывести из тени большое количество квартир в аренде и способствовать поступлению в бюджет налогов до 200 миллиардов рублей в год.

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