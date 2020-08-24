Австрия завила о выдворении российского дипломата
Объявленный персоной нон-грата россиянин должен покинуть европейское государство до 1 сентября.
Фото: Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/.
МИД Австрии заявил о выдворении из республики российского дипломата до 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе австрийского внешнеполитического ведомства.
«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснила причины официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.
Каких-либо фактов или доказательств его действия она не привела.
В то же время местное издание «Кронен цайтунг» сообщило, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.
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