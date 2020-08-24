Австрия завила о выдворении российского дипломата

МИД Австрии заявил о выдворении из республики российского дипломата до 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе австрийского внешнеполитического ведомства.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснила причины официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Каких-либо фактов или доказательств его действия она не привела.

В то же время местное издание «Кронен цайтунг» сообщило, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.