Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?

В рамках форума проходят Международные армейские игры. И уже есть первые рекорды — в конкурсе «Безопасная среда» российский экипаж химической разведки прошел трассу за 22 минуты 49 секунд. Маршрут максимально точно воспроизводит зону техногенной аварии.

Наши военные продемонстрировали навыки поиска радиоактивных источников, провели разведку и специальную обработку. Всего 24 норматива — без единого штрафного балла.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд. Кроме России на «АрМИ» представлены Китай, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Лаос, Камбоджа и Мозамбик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран.