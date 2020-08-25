Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?

Эфирная новость 17

Помимо российских команд в конкурсах приняли участие представители Китая, Вьетнама, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

В рамках форума проходят Международные армейские игры. И уже есть первые рекорды — в конкурсе «Безопасная среда» российский экипаж химической разведки прошел трассу за 22 минуты 49 секунд. Маршрут максимально точно воспроизводит зону техногенной аварии.

Наши военные продемонстрировали навыки поиска радиоактивных источников, провели разведку и специальную обработку. Всего 24 норматива — без единого штрафного балла.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд. Кроме России на «АрМИ» представлены Китай, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Лаос, Камбоджа и Мозамбик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал
1:53
Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?
1:40
Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника»
1:09
Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото
1:04
«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей
0:47
Виноваты хакеры? Мог ли автомобиль Ефремова быть на ходу без водителя?

Сейчас читают

Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей
Пашаев заявил, что на него собираются завести уголовное дело из-за работы с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок