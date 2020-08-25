Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?
Помимо российских команд в конкурсах приняли участие представители Китая, Вьетнама, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
В рамках форума проходят Международные армейские игры. И уже есть первые рекорды — в конкурсе «Безопасная среда» российский экипаж химической разведки прошел трассу за 22 минуты 49 секунд. Маршрут максимально точно воспроизводит зону техногенной аварии.
Наши военные продемонстрировали навыки поиска радиоактивных источников, провели разведку и специальную обработку. Всего 24 норматива — без единого штрафного балла.
Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд. Кроме России на «АрМИ» представлены Китай, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Лаос, Камбоджа и Мозамбик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран.
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