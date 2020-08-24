Видео: Армейские международные игры стартовали в подмосковном Алабино
В соревнованиях примут участие команды из 32 стран.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран. И одновременно открылся Международный военно-технический форум. Масштабные выставки, демонстрация техники, научно-деловые программы. И вот тут участников уже гораздо больше — прибыли делегации из 92 государств.
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