Видео: Армейские международные игры стартовали в подмосковном Алабино

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В соревнованиях примут участие команды из 32 стран.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран. И одновременно открылся Международный военно-технический форум. Масштабные выставки, демонстрация техники, научно-деловые программы. И вот тут участников уже гораздо больше — прибыли делегации из 92 государств.

Как отметил Владимир Путин, именно сейчас важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности. Корреспондент Валентин Трушнин расскажет о главных открытиях первого дня. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый контракт с Турцией на поставку систем ПВО С-400 Россия может подписать в следующем году. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020.

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