Видео: Тиктокерше, откровенно станцевавшей в костюме монашки, разбили лицо
После публикации скандального ролика девушка начала получать угрозы в свой адрес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people, TikTok @webdevka, Instagram @websamka
Блогерша Яна Леонова, которая приобрела популярность в TikTok благодаря роликам с танцами в различных костюмах, подверглась нападению хейтера.
Об этом девушка рассказала в сторис на своей странице в Instagram, выложив кадры, на которых она плачет от боли, идя по улице, а по ее лицу струится кровь. Затем тиктокерша показала, как сидит в больничном коридоре травмпункта, куда пришла снимать побои.
По словам Леоновой, нападение произошло, когда она возвращалась вечером от подруги.
«Какой-то конченый ублюдок подъехал ко мне на самокате и ударил меня по лицу несколько раз», — сказала блогерша, добавив, что, по словам неизвестного, он сделал это из-за провокационных видео девушки.
После побоев мужчина поспешил скрыться. По признанию девушки, из-за маски на его лице она не успела рассмотреть нападавшего. Тем не менее тиктокерша засняла побои, и написала заявление в полицию.
Блогерша Яна Леонова регулярно публикует короткие видео, на которых зажигательно танцует в разных образах: поварихи, горничной, сотрудницы полиции и других. Больше всего шуму в сети наделал ролик, где юная тиктокерша не совсем пристойно двигается в костюме монашки. Некоторых пользователей подобное «глумление» над чувствами верующих привело в бешенство, а сама Леонова призналась, что после публикации видео в ее адрес начали поступать угрозы.
Ранее 5-tv.ru писал, как блогер высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы.
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