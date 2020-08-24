Видео: Тиктокерше, откровенно станцевавшей в костюме монашки, разбили лицо

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Молодцова Анна
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После публикации скандального ролика девушка начала получать угрозы в свой адрес.

Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people, TikTok @webdevka, Instagram @websamka

Блогерша Яна Леонова, которая приобрела популярность в TikTok благодаря роликам с танцами в различных костюмах, подверглась нападению хейтера.

Об этом девушка рассказала в сторис на своей странице в Instagram, выложив кадры, на которых она плачет от боли, идя по улице, а по ее лицу струится кровь. Затем тиктокерша показала, как сидит в больничном коридоре травмпункта, куда пришла снимать побои.

По словам Леоновой, нападение произошло, когда она возвращалась вечером от подруги.

«Какой-то конченый ублюдок подъехал ко мне на самокате и ударил меня по лицу несколько раз», — сказала блогерша, добавив, что, по словам неизвестного, он сделал это из-за провокационных видео девушки.

После побоев мужчина поспешил скрыться. По признанию девушки, из-за маски на его лице она не успела рассмотреть нападавшего. Тем не менее тиктокерша засняла побои, и написала заявление в полицию.

Блогерша Яна Леонова регулярно публикует короткие видео, на которых зажигательно танцует в разных образах: поварихи, горничной, сотрудницы полиции и других. Больше всего шуму в сети наделал ролик, где юная тиктокерша не совсем пристойно двигается в костюме монашки. Некоторых пользователей подобное «глумление» над чувствами верующих привело в бешенство, а сама Леонова призналась, что после публикации видео в ее адрес начали поступать угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогер высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы.

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