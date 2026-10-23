Временное перемирие в Алешках: что известно о гуманитарной помощи

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 34 0

Кто участвовал в достижении договоренностей, когда начнется операция и сколько времени займет эвакуация?

Россия и Украина согласовали перемирие в Алешках

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Временное перемирие в Алешках начнется 27 октября: все подробности о соглашении

Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей. Режим тишины на херсонском направлении начнет действовать с четырех часов утра по московскому времени 27 октября. Об этом сообщили в Минобороны России. Подробности о соглашении — в материале 5-tv.ru.

Как проходили переговоры

Вопрос о гуманитарной ситуации в Алешках обсуждался в ходе международных контактов. Президент России Владимир Путин 16 октября провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, в ходе которого понтифик выразил обеспокоенность положением жителей города и призвал обеспечить временное прекращение огня для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств. Стороны договорились продолжать взаимодействие.

Также 20 октября Путин обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров лидеры договорились о сотрудничестве в гуманитарной помощи через уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.

Чем помогла Мелания Трамп

Белый дом 23 октября сообщил, что первая леди США Мелания Трамп участвовала в контактах с российским и украинским руководством по вопросу локального прекращения огня. В заявлении отмечается, что она выразила обеспокоенность положением жителей Алешки, которые, по данным американской стороны, столкнулись с нехваткой электричества, воды и лекарств.

Для обсуждения гуманитарной операции стороны использовали канал связи, который ранее применялся в других подобных случаях. В Кремле подтвердили контакты с американской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия по организации гуманитарной паузы. По данным Белого дома, за соблюдением договоренностей будет наблюдать американская медиакомпания, название которой пока не раскрывается.

Когда начнется гуманитарная операция

В Минобороны РФ сообщили, что для обеспечения безопасности мирных жителей и доставки социально значимых грузов организуют инженерную разведку и подготовят безопасный маршрут для гуманитарной колонны.

Песков подчеркнул, что подготовка к операции потребует значительных усилий. По его словам, на эвакуацию жителей может понадобиться как минимум несколько дней. При этом сроки и практические детали прекращения огня согласовываются военными.

Что известно об Алешках

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. До 2022 года в городе проживало около 26 тысяч человек. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, сейчас там остаются примерно 1300 жителей, преимущественно пожилые и маломобильные люди.

Ситуация в населенном пункте остается сложной из-за атак беспилотников и заминированных дорог, которые затрудняют доставку продовольствия и медикаментов. Гуманитарная пауза должна создать условия для доставки необходимых грузов и безопасного вывоза мирных жителей.

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